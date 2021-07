Volley | Italia a un passo dai quarti alle Olimpiadi Girone da rebus e classifica incerta Quale possibile avversario?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladeldell’è sempre più complicata da leggere, siamo arrivati al giro di boa e non si è ancora delineata la situazione. La nostra Nazionale dimaschile ha conquistato due vittorie sui tre incontri disputati, proprio come Polonia, Giappone, Iran. Gli azzurri hanno messo da parte 5 punti, gli stessi dell’Iran, 1 in meno del Giappone e 2 in meno della Polonia: in caso di parità di successi si va a verificare questo parametro per stilare la graduatoria. Va sottolineato, però, che le tre squadre che ci precedono hanno già affrontato il modesto Venezuela, mentre gli uomini di Chicco Blengini ...