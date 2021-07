Viviana Parisi e Gioele Mondello, nuove ipotesi sulla loro morte. Il perito parla di “evidenze scientifiche” (Di mercoledì 28 luglio 2021) A quasi un anno dal ritrovamento dei corpi di Viviana Parisi e del piccolo Gioele di soli 4 anni restano irrisolti i dubbi su quanto sia effettivamente accaduto a mamma e figlio nei boschi del messinese. Secondo la Procura di Patti si tratterebbe di omicidio-suicidio: la “mamma deejay” avrebbe ucciso il bimbo, per poi togliersi la vita, ma i familiari della vittima ritengono che la verità sia un’altra. Anche il criminologo Carmelo Lavorino, consulente della famiglia Mondello ritiene che questa seconda ipotesi sia la pista da seguire per scoprire la verità. Viviana ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) A quasi un anno dal ritrovamento dei corpi die del piccolodi soli 4 anni restano irrisolti i dubbi su quanto sia effettivamente accaduto a mamma e figlio nei boschi del messinese. Secondo la Procura di Patti si tratterebbe di omicidio-suicidio: la “mamma deejay” avrebbe ucciso il bimbo, per poi togliersi la vita, ma i familiari della vittima ritengono che la verità sia un’altra. Anche il criminologo Carmelo Lavorino, consulente della famigliaritiene che questa secondasia la pista da seguire per scoprire la verità....

