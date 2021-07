Vivi di Gusto | il nuovo magazine digitale di Carrefour

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano 28 Luglio 2021 – Fare la spesa, preparare da mangiare, ricevere ospiti: tutte attività comuni, che possono essere svolte distrattamente o che, invece, possono assumere un carattere diverso, se gestite con una dose aggiuntiva di fantasia e divertimento. Non sempre, però, è facile trovare i giusti stimoli per rendere speciale un pasto o una mise en place. Ecco che arriva in aiuto una novità targata: ildi. Perché un? Si tratta di uno strumento dinamico e utile per ottenere tanti suggerimenti su cibo, vino e ...