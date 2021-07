Viva la destra anti Papeete (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passati due anni dall’estate manigolda in cui Matteo Salvini, in mutande, invocò i pieni poteri arringando il paese da una famosa discoteca romagnola, il Papeete, che avrebbe tutto il diritto di chiedere all’ex Truce un risarcimento per i danni di immagine. Due anni dopo quell’estate che è costata a Salvini una lunga traversata nel deserto, si può dire che la destra italiana oggi si trovi di fronte a una consapevolezza difficile da negare. La strada giusta da percorre per provare un giorno a guidare l’Italia è una strada che giorno dopo giorno risulta sempre più evidente (più Draghi, meno Bagnai) ma è una strada che la destra ha ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passati due anni dall’estate manigolda in cui Matteo Salvini, in mutande, invocò i pieni poteri arringando il paese da una famosa discoteca romagnola, il, che avrebbe tutto il diritto di chiedere all’ex Truce un risarcimento per i danni di immagine. Due anni dopo quell’estate che è costata a Salvini una lunga traversata nel deserto, si può dire che laitaliana oggi si trovi di fronte a una consapevolezza difficile da negare. La strada giusta da percorre per provare un giorno a guidare l’Italia è una strada che giorno dopo giorno risulta sempre più evidente (più Draghi, meno Bagnai) ma è una strada che laha ...

Ultime Notizie dalla rete : Viva destra Giustizia, no ampliamento della riforma. Bocciate le proposte Fi - ex 5S Contro l'ampliamento hanno votato Pd, M5s, Italia Viva, Azione - Più Europa e Leu. 'Le ragioni del ... Speriamo che l'ostruzionismo della destra finisca qui e si possa procedere rapidamente all'...

Crisi Covid, sì della Giunta regionale ai 10 milioni a Toscana Aeroporti Piovono critiche, sia da destra che da sinistra. Per Sinistra Progetto Comune e Diritti in Comune 'la Giunta guidata da Partito Democratico e Italia Viva ignora l'espressione di voto dei consigli ...

Cosenza, Italia Viva vira a sinistra. «Mai con la destra di Salvini» Corriere della Calabria Viva la destra anti Papeete Due anni dopo l’estate in cui Salvini chiese pieni poteri in mutande, il centrodestra si trova di fronte a un problema: si può archiviare il salvinismo senza archiviare Salvini? Dove porta l’agenda Dr ...

Giustizia, Conte assedia Draghi Giuseppe Conte tenta l'assedio a Mario Draghi sulla Giustizia, per ottenere modifiche al testo della riforma Cartabia che consentano all'ex premier e attuale leader in pectore del M5S di ricompattare ...

