Violento incendio alle porte di Roma | colonne di fumo nero e paura per i residenti

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Attimi dia Fianono a seguito di undi sterpaglie avvenuto intorno14. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute in via San Lorenzo, all’incrocio via Tiberina. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta anche se il vento ha spinto le fiamme a ridosso di alcune abitazioni. Il rogo ha interessato un deposito di materiale edile e la parte esterna di un villino, subito messi in sicurezza dal personale intervenuto. Presenti sul posto inoltre 3 aps (4/A2,5/A E 6/A), 2 botti /AB6 e AB10), il carro autoprotettori ed il Dos 7 VVF per la gestione dei mezzi aerei. Fortissimi gli scoppi ...

Attimi di paura a Fiano Romano a seguito dell'esplosione della termoidraulica Lazio. L'incendio si è sviluppato davanti via Venezia, nei pressi delle Tiberina pneumatici intorno alle 14. Fortissimi ...
Le fiamme sono scoppiate per motivi da appurare intorno alle 13 circa. Sul posto la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile ...