Vietata la vendita degli Ovetti Kinder per un motivo decisamente insolito. Ecco dove (Di mercoledì 28 luglio 2021) Amatissimi dai bambini di tutto il mondo, gli Ovetti Kinder, le famose uova al cioccolato bicolore con tanto di gradita sorpresa all'interno, che è forse il maggiore motivo della gioia dei bimbi, in America non possono entrare, ne è Vietata la vendita e il prodotto è considerato illegale. motivo? Pericoloso per l'incolumità dei bambini. E detto dall'America dove le armi sono di libera vendita ed è considerato normale girare con una pistola in tasca e sparare a chi entra nel tuo giardino, è un po' assurdo. Sorpresa pericolosa Secondo le autorità ...

