Video on Art, l'omaggio a Salerno di Paola Verrengia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ufficialmente è una mostra nei luoghi di interesse storico artistico della città di Salerno che attraverso la proiezione di suggestivi Video realizzati da artisti contemporanei di fama internazionale valorizza e promuove una mappa artistica del comune capoluogo. Difatti è come l'ideatrice Paola Verrengia l'ha definito in occasione della presentazione avvenuta questa mattina al Comune di Salerno, il suo omaggio alla città. Da stasera ( start ore 19,30 presso la Stazione Marittima) e fino a domenica, presso alcuni monumenti simbolo di ...

