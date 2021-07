VIDEO Milan | Watzke spegne le voci di mercato | “Brandt? Resta al Dortmund”

Advertising

calciomercatoit : ?? - AntoVitiello : Il sostegno della #CurvaSud del #Milan all'amministratore delegato Ivan #Gazids dopo la diagnosi del carcinoma. Str… - PietroMazzara : La #CurvaSud a Casa #Milan con lo striscione a sostegno di Ivan #Gazidis [@AntoVitiello] - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #VIDEO #Calciomercato @acmilan - #Vlasic vuole i rossoneri, ma... / #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: Finito l’incontro a Casa Milan con il DS della @spalferrara Zamuner. “@LorenzoColo29 vicino”. ?? @StefanoBressi https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Milan

...del bisogno." " Siamo molto felici di annunciare il rinnovo della nostra partnership con il... Qui puoi vedere ilUfficiale Per ulteriori informazioni: https://www.roinvesting.com/it... a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto LIVE sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata: dal duello tra Juventus eper Kaio ...E non ha dato buone notizie ai tanti tifosi del Diavolo che seguono il famoso collega sui social. Infine, per Pellegatti, è praticamente saltato l'acquisto di Kaio Jorge dal Santos Per Pellegatti, inf ...Il Milan potrebbe dover dire addio all'idea di ingaggiare l'attaccante brasiliano, ma sarebbero già pronte due alternative di valore ...