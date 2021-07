VIDEO Martyna Trajdos presa a schiaffi dall’allenatore alle Olimpiadi! La judoka lo difende | “L’ho chiesto io”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ormai è diventato virale ilin cui latedescavienedal proprionatoreOlimpiadi di Tokyo 2021. La teutonica si stava apprestando a salire sul tatami per il suo primo incontro nel tabellone dei 63 kg contro l’ungherese Szofi Ozbas, quando all’improvviso il suo coach la prende per il kimono e la inizia a strattonare violentemente. Poi all’improvviso l’uomo le dà due vigorosisulle guance. L’atleta resta impassibile, fa un cenno di assenso col capo e si dirige verso il luogo ...

Ormai è diventato virale il video in cui la judoka tedesca Martyna Trajdos viene presa a schiaffi dal proprio allenatore alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La teutonica si stava apprestando a salire sul ta ...
La judoka tedesca, Martyna Trajdos, e il suo allenatore, Claudiu Pusa, sono i protagonisti dell'episodio che ha fatto molto discutere per la ...