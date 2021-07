VIDEO Juventus, la verità di Allegri: “Ho detto no al Real Madrid per un motivo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione alla Juventus Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Massimilianodurante la conferenza stampa di presentazione alla

Advertising

tvdellosport : L’allenatore della #Juventus si è espresso su Cristiano #Ronaldo e Paulo #Dybala ?? Allegri su #Ronaldo: “quest’an… - calciomercatoit : ?? - juventusfc : KICK-OFF ?? Comincia #JuveCesena al JTC ?? E debutta la maglia away 2021/22 ? - zazoomblog : VIDEO Juventus la verità di Allegri: “Ho detto no al Real Madrid per un motivo” - #VIDEO #Juventus #verità… - Mediagol : VIDEO Juventus, la verità di Allegri: “Ho detto no al Real Madrid per un motivo” -