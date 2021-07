VIDEO Irma Testa vola in semifinale alle Olimpiadi nella boxe | riviviamo l’incontro vinto contro Veyre

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - mariarosaconca1 : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… - elimir73 : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… - PucciPedia : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… - DaniMichieletto : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Irma

... a difendere i colori dell'Emilia Romagna saranno la piacentina Arianna Giordani , la ligure... "Non è una cura, è un ricatto" - AUDIO,e FOTO Val d'Arda, danni a causa della grandine, ...... può vaccinarsi? Nella risposta a 10 tra le domande più comuni legate al vaccino per bambini e adolescenti.a cura di Eleonora Giovinazzo, testi di...Un dominio netto, senza discussioni. Un altro incontro vinto in lungo e in largo. Prosegue al meglio il cammino a Cinque Cerchi di Irma Testa: l'azzurra vola in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo dive ...Dalla delusione di Rio 2016, alla medaglia di Tokyo. È ancora tutta da colorare, ma come minimo sarà di sicuro di bronzo: Irma “Butterfly” Testa da Torre Annunziata, 24 anni a fine dicembre, ha infatt ...