VIDEO Federica Pellegrini settima alle Olimpiadi di Tokyo: la finale dei 200 sl (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ultima finale olimpica nei 200 stile libero di Federica Pellegrini termina con un settimo posto coraggioso, dove ha messo tutto il cuore che aveva. L’ultimo ballo chiuso in 1’55?91, che è comunque uno splendido e degno coronamento di una carriera senza eguali. La Divina ha gareggiato con leggerezza, spensieratezza, dando come sempre il massimo dall’alto del suo titolo di campionessa del mondo e di leggenda assoluta che ha segnato la storia olimpica del nostro Paese fra l’argento ad Atene 2004 e l’oro, con record del mondo, a Pechino 2008. La sua è stata una prova più che onorevole accanto ad un parterre comprendente le nuove fuoriclasse ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ultimaolimpica nei 200 stile libero ditermina con un settimo posto coraggioso, dove ha messo tutto il cuore che aveva. L’ultimo ballo chiuso in 1’55?91, che è comunque uno splendido e degno coronamento di una carriera senza eguali. La Divina ha gareggiato con leggerezza, spensieratezza, dando come sempre il massimo dall’alto del suo titolo di campionessa del mondo e di leggenda assoluta che ha segnato la storia olimpica del nostro Paese fra l’argento ad Atene 2004 e l’oro, con record del mondo, a Pechino 2008. La sua è stata una prova più che onorevole accanto ad un parterre comprendente le nuove fuoriclasse ...

Advertising

Eurosport_IT : COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA ?????? A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 20… - Eurosport_IT : CHE TENSIONE RAGAZZI, MA IL BRONZO È NOSTRO! ???? La Cina non si arrende fino all'ultima stoccata, ma ci pensa Feder… - Eurosport_IT : E L'IMPRESA DI QUESTE 4 RAGAZZE? ?? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio conquistan… - Cinguetterai : Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabett… - stejnfelds : RT @ggloriasparkles: FEDERICA PELLEGRINI IN FINALE, UNA CERTEZZA, UNA DEA, UNA CONFERMA. immensa fede!!! ?? #Tokyo2020 -