VIDEO Federica Pellegrini | Olimpiadi Tokyo nuoto | “E’ stato un bel viaggio | nuotato col sorriso”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Cala il sipario sulla storia olimpica di. Da Atene 2004 a2020 (21), diciassette anni tra la sua prima e ultima rassegna a cinque cerchi, contraddistinti da gioie, dolori, lacrime di gioia e di rabbia, un argento in Grecia al suo esordio, un oro con record del mondo a Pechino 2008; e poi la leggenda per la vita, il ridimensionamento totale della storia delitaliano e mondiale. Ma la Divina di Mirano è molto, ma molto di più, e oggi, al termine della sua ultima finale olimpica in quei 200 stile libero che l’hanno resa leggendaria, con un settimo posto di tutto rispetto, ha messo totalmente da ...

Advertising

Eurosport_IT : COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA ?????? A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 20… - Eurosport_IT : Federica Pellegrini: SEI UNICA ?????? #GrazieFede #Tokyo2020 @mafaldina88 - Eurosport_IT : CHE TENSIONE RAGAZZI, MA IL BRONZO È NOSTRO! ???? La Cina non si arrende fino all'ultima stoccata, ma ci pensa Feder… - lonneo90 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - giorgia_carr : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Federica

Stefano, invece, si è legato alla singleche passa le giornate a piangere perché teme di non rivederlo più. Intanto, quando a lui vengono mostrati idella fidanzata, spacca qualcosa o ...... una gioia di bronzo dalla prima disciplina, tanta amarezza per il settimo posto di... Szilagyi: è stata necessaria la provaper assegnare il punto del 45 a 43 agli azzurri, che vuol ...Si è conclusa con un settimo posto nella 200 stile libero l’avventura a Tokyo e di conseguenza la carriera olimpica di Federica Pellegrini. Chiude in 1’55?91 (27?29, 56?64m 1’26?46?). “Ho sempre accet ..."The last dance, baby" ha scritto Federica Pellegrini prima di quella che è stata la sua ultima gara internazionale. Nella sua ...