VIDEO Canottaggio | Olimpiadi Tokyo | bronzo del 4 senza senior maschile! Le immagini della gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Allediilporta alla causa dell’Italia ildel quattromaschile di Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, i quali si mettono al collo una mdaglia che conferma il piazzamento di Rio 2016. Gli azzurri, nonostante un cambio di formazione all’ultimo momento, si vanno a prendere il terzo posto in 5:43.60, a soli 0.84 dall’Australia, alla miglior prestazione olimpica in 5:42.76, mentre l’argento èRomania, seconda in 5:43.13, a 0.37 dall’oro.: GLI HIGHLIGHTS ...