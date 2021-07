Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL NODO A1 A24 E GUIDONIA MONTECELIO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGIATA ESTERNA DA ARDEATINA A DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA A24 ALLA PRENESTINA QUALCHE DISAGIO ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE NEI DUE SENSI INFINE CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD TRA VALLELATA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021)DEL 28 LUGLIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA A1 FIRENZEDOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL NODO A1 A24 E GUIDONIA MONTECELIO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGIATA ESTERNA DA ARDEATINA A DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA A24 ALLA PRENESTINA QUALCHE DISAGIO ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE NEI DUE SENSI INFINE CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD TRA VALLELATA ...

