Via il canone Rai dalla bolletta elettrica: l’Europa chiede a Draghi di cancellare la legge di Renzi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mai come questa volta risulterà popolare (scommettiamo?) il fatidico «ce lo chiede l’Europa». Ragione per cui (ri-scommettiamo?) non lo sentiremo uscire spesso per l’occasione dalla bocca dei soliti noti. Comunque sia, sembra proprio che il pagamento del canone Rai nella bolletta elettrica abbia i mesi contati. Ve lo inserì – ricordate? – il governo Renzi con la legge di Stabilità del 2015. L’obiettivo era venire a capo della massiccia evasione dell’odioso balzello. Che infatti crollò dal 30 al 4 per cento. Un pedaggio d’altri tempi, buono per la tv in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mai come questa volta risulterà popolare (scommettiamo?) il fatidico «ce lo». Ragione per cui (ri-scommettiamo?) non lo sentiremo uscire spesso per l’occasionebocca dei soliti noti. Comunque sia, sembra proprio che il pagamento delRai nellaabbia i mesi contati. Ve lo inserì – ricordate? – il governocon ladi Stabilità del 2015. L’obiettivo era venire a capo della massiccia evasione dell’odioso balzello. Che infatti crollò dal 30 al 4 per cento. Un pedaggio d’altri tempi, buono per la tv in ...

