Verona | stretta finale per Ilic Ora si punta anche Zirkzee | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilvuole riportaredal Mster City al Bentegodi: i giallobluno, nella scorsa stagione al Parma Ilvuole riportare uno dei suoi uomini fondamentali al Bentegodi, esploso con Juric nella scorsa stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, i contatti con il Mster City sarebbero in fase avanzata e ilpotrebbe acquistarlo a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Non soloperò. Ilsulle tracce di Joshua ...