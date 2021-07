Verona e il caso del voto fantasma in consiglio comunale. L’ex sindaco Tosi si autodenuncia: “Provocazione per dimostrare l’inaffidabilità del sistema” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un giallo scuote la vita politica veronese, con denunce e ammissioni di responsabilità, dopo che in una votazione notturna in consiglio comunale di un emendamento, era stata espressa da remoto un’astensione in nome di un consigliere leghista di maggioranza, in quel momento assente. E’ stato il presidente dell’assemblea ad annunciare di aver firmato una denuncia alla Polizia Postale nei confronti del ladro di identità. Quando era stato votato l’emendamento 805, il consigliere leghista Andrea Bacciga non era collegato al sistema Concilium. Si era scollegato alle 20.13 per impegni personali e si era ricollegato all’1.40. Nel frattempo, però, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un giallo scuote la vita politica veronese, con denunce e ammissioni di responsabilità, dopo che in una votazione notturna indi un emendamento, era stata espressa da remoto un’astensione in nome di un consigliere leghista di maggioranza, in quel momento assente. E’ stato il presidente dell’assemblea ad annunciare di aver firmato una denuncia alla Polizia Postale nei confronti del ladro di identità. Quando era stato votato l’emendamento 805, il consigliere leghista Andrea Bacciga non era collegato alConcilium. Si era scollegato alle 20.13 per impegni personali e si era ricollegato all’1.40. Nel frattempo, però, ...

