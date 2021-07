Ventotene, tifosi in delirio per Francesco Totti: ecco cosa è successo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’estate fatta di vacanze all’estero e in Italia per Francesco Totti che a Ventotene è stato abbracciato da cori e richieste di selfie Per Francesco Totti e Ilary Blasi è stata un’estate ricca di prime volte e di relax. I due sono stati con i figli in Russia per poi scegliere l’Italia per le vacanze tra mare e montagne tra location esclusive o spiagge conosciute. In queste ore si è tornati a parlare di loro perché Francesco Totti è stato protagonista di un momento emozionante e allo stesso tempo davvero impressionante. I due erano in vacanza a Ventotene. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’estate fatta di vacanze all’estero e in Italia perche aè stato abbracciato da cori e richieste di selfie Pere Ilary Blasi è stata un’estate ricca di prime volte e di relax. I due sono stati con i figli in Russia per poi scegliere l’Italia per le vacanze tra mare e montagne tra location esclusive o spiagge conosciute. In queste ore si è tornati a parlare di loro perchéè stato protagonista di un momento emozionante e allo stesso tempo davvero impressionante. I due erano in vacanza a. ...

