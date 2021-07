Ventimiglia | arrestati mentre tentano fuga in Francia presunti autori tentato omicidio 19enne a Melzo**

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Nella notte, a Ventimiglia (Im), i carabinieri della Compagnia di Pioltello (Mi) hanno eseguito due decreti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i minorenni di Milano nei confronti di un 18enne di Melzo e di un 16enne di Pioltello, ritenuti glideldi un, avvenuto la scorsa notte a Melzo. Grazie alle ininterrotte indagini, condotte anche mediante il ricorso a strumenti tecnici, in meno di 24 ore i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sul conto dei 2 giovani, i quali sono stati fermati nel pomeriggio ...

