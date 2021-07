Venosa, centro di accoglienza per migranti stagionali: ratificato il progetto Regione Basilicata (Di giovedì 29 luglio 2021) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha preso atto di tutta la documentazione riguardante il “progetto per la realizzazione di un centro di accoglienza per migranti stagionali nel Borgo Boreano di Venosa”. In particolare si ratifica il modulo di presentazione del progetto,la dichiarazione di accettazione del finanziamento e sui requisiti di capacità amministrativa finanziaria e operativa,la comunicazione del Gruppo di lavoro coinvolto nell’iniziativa. Una proposta riconducibile al Programma Operativo nazionale(PON) 2014-2020 denominato “accoglienza e ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha preso atto di tutta la documentazione riguardante il “per la realizzazione di undipernel Borgo Boreano di”. In particolare si ratifica il modulo di presentazione del,la dichiarazione di accettazione del finanziamento e sui requisiti di capacità amministrativa finanziaria e operativa,la comunicazione del Gruppo di lavoro coinvolto nell’iniziativa. Una proposta riconducibile al Programma Operativo nazionale(PON) 2014-2020 denominato “e ...

