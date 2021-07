Vecino | “Grande entusiasmo con Inzaghi Ecco quali sono i miei obiettivi”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Matias, centrocampista dell’Inter, ha fatto rientro in Italia, dopo le vacanze in seguito all’esperienza in Copa America con l’Uruguay. Nella passata stagione il centrocampista era rimasto a lungo fermo, per poi tornare in gruppo sul finire della stagione, in tempo per festeggiare la conquista dello scudetto. “contento di tornare, di essere qui e rivedere i compagni con inon stavo insieme da tanto tempo. Abbiamocarica per la nuova stagione“, ha detto nel corso di un’intervista a Inter Tv. Come riporta il sito ufficiale della società ...