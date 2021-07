Vaticano | ' Immobiliare Spa' con i soldi della Santa Sede | via al processo Il cardinale Becciu e altri 9 alla sbarra

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Per ipotesi d'accusa e numero di imputati è il maggiormai celebrato inper reati in campo finanziario. Ed è anche il primo che vedeun, primo di sempre ad ...

Advertising

paolopoliti1 : Il Vaticano svela per la prima volta il suo patrimonio immobiliare -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Immobiliare

Monitorimmobiliare.it

Per ipotesi d'accusa e numero di imputati è il maggior processo mai celebrato inper reati in campo finanziario. Ed è anche il primo che vede alla sbarra un cardinale, primo di sempre ad essere processato nello Stato della Chiesa da giudici laici dopo la riforma di Papa ...L'operazione su cui i magistrati delhanno posto maggiore attenzione è l'investimento nel ... L'investimento fu in parte mobiliare (100 milioni) e in parte(altri 100 milioni) e ...Istituita da papa Paolo VI nel 1967 riunendo i due uffici dedicati all'Amministrazione dei beni e all'Amministrazione speciale della Santa Sede, riformata poi nel 1988 da Giovanni Paolo II, l'Amminist ...Nomi emersi durante le indagini dei pm vaticani sull’acquisto del palazzo di Londra, al numero 60 di Sloane Avenue, da parte della Segreteria di Stato. Essi sono: René Brülhart per abuso d’ufficio; mo ...