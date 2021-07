Vasco Rossi ricorda papà Carlino: «La sua morte, il mio primo grande dolore» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Vasco Rossi ha scelto la data di quello che sarebbe stato il novantottesimo compleanno per riflettere sul padre, Carlino, la cui morte ha segnato «il mio primo grande dolore». «Non ero pronto», ha ammesso, «È morto nel 1979, di un malore, aveva 56 anni. È stato come cadere a terra e rialzarmi, improvvisamente adulto». Vasco Rossi, le sue parole, le ha accompagnate con una foto fuori fuoco, in bianco e nero. Bambino, posa tra le gambe dei suoi genitori. «Oggi è il compleanno di papà Carlino», ha scritto. «Era uno di poche parole, portava dentro indelebili i segni della prigionia in Germania, ma non ne ha mai parlato con noi a casa», ha continuato il rocker, descrivendo la profondità del legame con la figura paterna. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Vasco Rossi ha scelto la data di quello che sarebbe stato il novantottesimo compleanno per riflettere sul padre, Carlino, la cui morte ha segnato «il mio primo grande dolore». «Non ero pronto», ha ammesso, «È morto nel 1979, di un malore, aveva 56 anni. È stato come cadere a terra e rialzarmi, improvvisamente adulto». Vasco Rossi, le sue parole, le ha accompagnate con una foto fuori fuoco, in bianco e nero. Bambino, posa tra le gambe dei suoi genitori. «Oggi è il compleanno di papà Carlino», ha scritto. «Era uno di poche parole, portava dentro indelebili i segni della prigionia in Germania, ma non ne ha mai parlato con noi a casa», ha continuato il rocker, descrivendo la profondità del legame con la figura paterna.

