Vasco live a Trento il 20/5 2022 per Trentino Music Arena (Di mercoledì 28 luglio 2021) Vasco Rossi live a Trento, il 20 maggio 2022 per inaugurare Il Trentino Music Arena. Lo ufficializza la Provincia Autonoma di Trento che apre un nuovo spazio dedicato alla Musica. Il nuovo parco si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021)Rossi, il 20 maggioper inaugurare Il. Lo ufficializza la Provincia Autonoma diche apre un nuovo spazio dedicato allaa. Il nuovo parco si ...

Advertising

vascorossi : VASCO LIVE 2022 Save the date Trento, 20 Maggio 2022 Un evento speciale - RadioWebItalia : Vasco Rossi live a Trento, il 20 Maggio 2022 @RadioWebItalia - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #VascoRossi live a #Trento nel 2022 per inaugurare il #TrentinoMusicArena @vascorossi #NonStopLivetour2022 - RockRebelMag : #VascoRossi live a #Trento nel 2022 per inaugurare il #TrentinoMusicArena @vascorossi #NonStopLivetour2022… - AnsaTrentinoAA : Vasco live a Trento il 20/5 2022 per Trentino Music Arena. Inaugura nuova struttura e darà il via al tour |#ANSA -