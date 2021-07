Variante Delta | Pfizer | con terza dose protezione 5-11 volte maggiore contro la mutazione

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - borghi_claudio : Sin da Agosto 2020 il nostro Pulungan stimava 300 bambini morti. Senza bisogno della variante delta!… - ipan14043802 : RT @RadioSavana: Anthony Fauci lancia la bomba sulla presunta efficacia dei vaccini: 'Con variante Delta la carica virale nei vaccinati è l… - Sgiardule : RT @RadioSavana: Anthony Fauci lancia la bomba sulla presunta efficacia dei vaccini: 'Con variante Delta la carica virale nei vaccinati è l… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Focus

Le vendite potrebbero crescere ulteriormente , poiché Pfizer/BioNTech sostengono che una terza dose del siero lo renda più efficace, in un momento in cui lasta causando epidemie in ...Il ministro dell'Economia Daniele Franco lo ha detto chiaro ai partiti: le risorse sono scarse, al momento non più di 2 - 3 miliardi , pesano le incognite legate alladel Covid che ...La media di sette giorni di nuovi casi si è riavvicinata a 1.000, rispetto ai soli 200 del mese scorso. Circa il 75% è attribuito alla variante delta.«Il virus è tornato a circolare in maniera consistente. Eppure c’è una fetta di popolazione che sembra non rendersene co ...