Van Persie scherza sulla somiglianza con Riqui Puig | “Buona fortuna figlio mio!”

Advertising

SportyBet : Riqui Puig, the Spanish Van Persie ?? #Barcelona #wednesdaythought #GetSporty #BetSporty - Clem2219 : @_BeFoot @FCBarcelona Van persie version gay - Bourdon_08 : @footmercato Riqui Pedro van persie - YaksApparels : Small Van persie + small Pedro - rrandow_ : pensei que fosse o van Persie. -

Ultime Notizie dalla rete : Van Persie

Golssip

Da piccolo amavo soprattutto gli attaccanti, su tutti, ma non mi ispiro a qualcuno in particolare'. MILAN IL POSTO GIUSTO PER IL SALTO DI QUALITA' - 'Sicuramente Pioli ci tiene molto alla ...Ma diventerà anche il soprannome dei calciatori MarcoBasten e Robin, e ancora, iI romanzo di Joe Lansdale e di Enrico Palandri, così come lo leggiamo nelle opere di Osvaldo Licini, ...L'ex attaccante olandese e il centrocampista spagnolo del Barcellona sembrano due vere e proprie gocce d'acqua!Rinnovo fino al 2026 per il ventenne, che indosserà la casacca più pesante di tutti nelle prossime stagioni in quel di Londra.