Valentina Vignali pubblica le chat private con Stefano: "Hey sexy, ti voglio portare a..." (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stefano Sirena e Manuela Carriero si sono salutati durante l'ultima puntata di Temptation Island 2021. I due, dopo un turbolento falò in cui la donna ha schiaffeggiato anche il fidanzato, hanno deciso di separarsi. episodio era in onda, tuttavia, la cestista e modella Valentina Vignali, ha fatto una rivelazione ¨scottante¨ riguardo Stefano Sirena. ¨Ho appena fatto una scoperta sconvolgente¨: ha spiegato Valentina Vignali in una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr). Poi è entrata nei dettagli e ha spiegato che se Manuela Carriero e Stefano Sirena si sono ...

