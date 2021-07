«Vai a prendere i cammellieri!» | scandalo razzismo nel ciclismo olimpico tedesco VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Durante la gara a cronometro individuale delmaschile, il direttore sportivo della squadra tedesca Patrick Moster preso dalla foga ha spronato Nikias Arndt a raggiungere l’algerino Azzedine Lagab e l’eritreo Amanuel Ghebreigzabhier che lo precedevano. Così: “Vai aqueiPrendi iAvanti!” CN Rassismus racism Patrick Moster ist seit 2012 Leistungssportdirektor beim BDR, @wirsindradsport ist das so normal bei euch? pic.twitter.com/86jxeYYZJJ — babas (@buberrs) July 28, 2021 Le telecamere non se lo sono lasciato sfuggire, ed è scoppiato un caso. Moster si ...

Advertising

napolista : Nella crono individuale il diesse Moster ha spronato Arndt a raggiungere l’algerino Lagab e l’eritreo Ghebreigzabhi… - lokixdepp : vi aggiorno su prison break perché si niente spoiler tranquillx DIO SANTO MI STAVANO FACENDO PRENDERE UN INFARTO,… - _blodreinax_ : @3NDST0RM che vai a prendere qualcosa - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Il CT tedesco esorta Nikias Arndt ad andare 'a riprendere i cammellieri' che lo precedevano durante la crono #Tokyo2020… - loscocciato67 : @quartapresenza Azz salvalo, poi li se nn è suo fratello li vai a prendere a calci entrambi -

Ultime Notizie dalla rete : Vai prendere

SpazioCiclismo

Con le Spice è andata così? All'inizio eravamo in mood sopravvivenza,avanti e fai tutti quello ... Per me c'è voluto tempo per trovare il mio spazio nel mondo, trovare un equilibrio eil ...E noi siamo li, a guardarli, a scrutarli, aposizione, a dirci "ma perché sta con quello? ... Mi baci o te ne. E lei ci è cascata. Stefano, invece, si è legato alla single Federica che ...