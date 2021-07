Vaccino Moderna per i 12-17enni, ok Aifa. Preparano la piazza per l’obbligo a scuola? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug – Ok dell’Aifa al Vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni: stanno preparando la piazza per l’eventuale obbligo per gli studenti? La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Spikevax (Moderna) accogliendo pienamente il parere espresso dall’Ema, Agenzia europea per i medicinali. Ok dell’Aifa al Vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni Il via libera dell’Aifa per la somministrazione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug – Ok dell’alper la fascia 12-17 anni: stanno preparando laper l’eventuale obbligo per gli studenti? La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’, Agenzia italiana del farmaco, ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo delSpikevax () accogliendo pienamente il parere espresso dall’Ema, Agenzia europea per i medicinali. Ok dell’alper la fascia 12-17 anni Il via libera dell’per la somministrazione del ...

ilpost : L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti… - Agenzia_Ansa : L'Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia di età 12-17 anni. Accolto il parere dell'Ema. 'I dati dimostran… - MediasetTgcom24 : Vaccino, Moderna e Pfizer ampliano studi a bimbi tra 5 e 11 anni #covid - alemalla03 : RT @IlPrimatoN: Per la stessa fascia d'età è già stato autorizzato anche Pfizer - VirtualRaven : RT @Cartabellotta: Da #AIFA via libera al #vaccino #Moderna per fascia di età 12-17 anni -