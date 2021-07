Vaccino, Aifa approva Moderna per la fascia di età 12-17 (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del Vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dihato l'estensione di indicazione di utilizzo delSpikevax () per ladi età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza delanche per i soggetti compresi in questadi età.(ITALPRESS).

