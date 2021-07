Vaccini: riceve a Messina dose senza puntura, è la prima volta in Europa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Anna è la prima persona nel Continente a fare il vaccino con siringa senza ago. "Incredibile, non ho sentito alcunché" Leggi su rainews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Anna è lapersona nel Continente a fare il vaccino con siringaago. "Incredibile, non ho sentito alcunché"

