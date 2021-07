Vaccini in Puglia, sono 4.629.131 le dosi somministrate (Di mercoledì 28 luglio 2021) BARI - sono 4.629.131 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94.7% di quelle consegnate dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) BARI -4.629.131 ledi vaccino anticovidsino ad oggi in(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Leil 94.7% di quelle consegnate dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Puglia Vaccini in Puglia, sono 4.629.131 le dosi somministrate BARI - Sono 4.629.131 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 4.888.010). ASL BARI Ad oggi il 77 per ...

Covid, in Puglia cala il numero dei ricoverati negli ospedali È quando emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute, in base al quale la Puglia è tra ...7% di quelle consegnate (4.888.010), classificando la regione quarta in Italia per vaccini ...

Vaccini, in Puglia la campagna accelera con Moderna per gli under 18: attesi 200mila ragazzi La Repubblica Mattarella: "Virus è mutato, vaccinarsi è dovere" ROMA - "La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose posson ...

