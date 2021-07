Vaccini anti covid, prenotabili dal 29 luglio 192mila nuove dosi sul portale regionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Inoltre, è di ieri, 27 luglio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultima determina di Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco), che estende l'utilizzo del vaccino Moderna nei minori di età pari ... Leggi su sienanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Inoltre, è di ieri, 27, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultima determina di Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco), che estende l'utilizzo del vaccino Moderna nei minori di età pari ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccini anti covid, prenotabili dal 29 luglio 192mila nuove dosi sul portale regionale ... saranno prenotabili sul portale online regionale 192mila nuove dosi di vaccino anti Covid: 32mila ... "Siamo già arrivati a quasi quattro milioni di vaccini somministrati tra prime e seconde dosi. Un ...

Vaccini, Speranza: ad oggi 65% della popolazione ha ricevuto almeno una dose Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha annunciato che nella giornata di oggi con molta probabilità verranno superate le 67 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate. "Siamo oltre il 65% di popolazione vaccinabile che ha avuto la prima dose, al 57% con la seconda", ha detto il ministro ad un incontro di Alleanza professione medica. "Sono ...

Vaccini anti Covid, prenotabili dal 29 luglio 192mila nuove dosi sul portale regionale della Toscana Nuove forniture di vaccino in arrivo in Toscana. Dalle ore 12 di domani, giovedì 29 luglio, saranno prenotabili sul portale online regionale 192mila nuove dosi di vaccino anti Covid: 32mila di Pfizer ...

