Vaccini anti - Covid: dal 29 luglio prenotabili 192mila nuove dosi sul portale toscano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Firenze, 28 luglio 2021 " nuove forniture di vaccino in arrivo. Dalle ore 12 di domani, giovedì 29 luglio, saranno prenotabili sul portale online regionale 192mila nuove dosi di vaccino anti Covid : ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Firenze, 282021 "forniture di vaccino in arrivo. Dalle ore 12 di domani, giovedì 29, sarannosulonline regionaledi vaccino: ...

Advertising

marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - RaiNews : #vaccinazioni, il dispositivo medico, già certificato dall'Unione Europea e utilizzato per altre patologie, è stato… - 100augh : RT @lucianocapone: “Fake news: ecco come nascono”. Oggi Milena Gabanelli sul Corriere parla di bufale sui vaccini. Si sono affidati, giusta… - EEtted : RT @FactaNews: Le segnalazioni di POSSIBILI eventi avversi NON corrispondono ad EFFETTIVI eventi avversi. 17.000 è il numero totale delle s… -