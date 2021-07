“Vaccinatevi o a casa senza stipendio”: la lettera dell’azienda Sterilgarda ai dipendenti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sterilgarda, l’azienda alimentare produttrice di latte di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ha chiesto a tutti i suoi 350 dipendenti di vaccinarsi, pena la sospensione del lavoro. Il presidente del consiglio di amministrazione Fernando Sarzi ha inviato a tutti i dipendenti e ai fornitori una lettera in cui comunica che a chi non si vaccina contro il Covid dopo il rientro dalle ferie, a settembre, potranno essere cambiate le mansioni, in modo da “escludere rischi di contagio per contatti con altri dipendenti”. Se questo non si rivelerà possibile, spiega la nota, “il lavoratore non verrà ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021), l’azienda alimentare produttrice di latte di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ha chiesto a tutti i suoi 350di vaccinarsi, pena la sospensione del lavoro. Il presidente del consiglio di amministrazione Fernando Sarzi ha inviato a tutti ie ai fornitori unain cui comunica che a chi non si vaccina contro il Covid dopo il rientro dalle ferie, a settembre, potranno essere cambiate le mansioni, in modo da “escludere rischi di contagio per contatti con altri”. Se questo non si rivelerà possibile, spiega la nota, “il lavoratore non verrà ...

