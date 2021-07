USA, scorte petrolio settimanali in calo di 4,1 milioni di barili (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono oltre le attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 luglio 2021, sono diminuiti di 4,1 milioni a 435,6 MBG, contro attese per una diminuzione di 2,9 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato un decremento di 3,1 milioni a 137,9 MBG (era atteso un calo di circa 0,4 milioni), mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 2,3 milione a quota 234,3 MBG (era atteso un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono oltre le attese ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 luglio 2021, sono diminuiti di 4,1a 435,6 MBG, contro attese per una diminuzione di 2,9. Gli stock di distillati hanno registrato un decremento di 3,1a 137,9 MBG (era atteso undi circa 0,4), mentre ledi benzine hanno registrato undi 2,3 milione a quota 234,3 MBG (era atteso un ...

