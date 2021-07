Urgente convocazione a Monreale, l’acqua monrealese potrebbe finire all’Amap (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Adesione alla compagine societaria in AMAP spa” è uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Monreale. L’assemblea è stata convocata d’urgenza dal vice presidente del Consiglio, Riccardo Oddo, per il 29 luglio. Tra i punti che discuteranno i consiglieri, c’è proprio il passaggio alla gestione dell’Amap per quanto riguarda gli acquedotti comunali e l’impianto fognario. Un tema su sui l’amministrazione in passato a palesato la propria contrarietà. L’ultima parola spetterà ai consiglieri, chiamati a votare l’approvazione dello statuto, l’autorizzazione delle quote societarie e l’affidamento della gestione del Servizio idrico integrato alla società ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Adesione alla compagine societaria in AMAP spa” è uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di. L’assemblea è stata convocata d’urgenza dal vice presidente del Consiglio, Riccardo Oddo, per il 29 luglio. Tra i punti che discuteranno i consiglieri, c’è proprio il passaggio alla gestione dell’Amap per quanto riguarda gli acquedotti comunali e l’impianto fognario. Un tema su sui l’amministrazione in passato a palesato la propria contrarietà. L’ultima parola spetterà ai consiglieri, chiamati a votare l’approvazione dello statuto, l’autorizzazione delle quote societarie e l’affidamento della gestione del Servizio idrico integrato alla società ...

Advertising

monrealeatoday : Urgente convocazione a Monreale, l'acqua monrealese potrebbe finire all'Amap - AlboPedara : CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA E URGENTE PER IL GIORNO 30.07.2021 ORE 17,30. - augustamontarul : RT @Lucasuper8: Tavolo permanente alla Regione Piemonte per proroga della cassa integrazione in ottica di una soluzione lavorativa e richie… - Lucasuper8 : Tavolo permanente alla Regione Piemonte per proroga della cassa integrazione in ottica di una soluzione lavorativa… - MazaraNews : Mazara. Convocazione Consiglio Comunale in seduta urgente per giovedì 29 luglio alle ore 9 -