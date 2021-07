Unesco | i portici di Bologna e 8 000 ettari di foreste italiane sono patrimonio dell’umanità Esteso anche il centro storico di Firenze

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra i 13 nuovi siti riconosciuti comedall’, cidi, un’estensione deldie più di 8.000di. L’annuncio arriva dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che oggi, 28 luglio, riconosce ancora una volta l’immensa ricchezza artistica e naturalistica dell’Italia, che arriva ufficialmente a quota 59 siti nell’elenco ...

GiuseppeConteIT : Complimenti a #Bologna, che con i suoi magnifici portici entra nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'@UNESCO. - sbonaccini : Una notizia bellissima: i Portici di Bologna sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità Unesco! Un straordinar… - Agenzia_Ansa : FLASH | Unesco, i portici di Bologna patrimonio dell'umanità #ANSA

- l'riconosce idi Bologna come patrimonio dell'umanità. Con o senza la puzza di pipì? - annunciano che una fetta di torta di nozze di Carlo e Diana verrà messa all'asta al 40esimo ...Con loro anche la direttrice generale dell'Audrey Azoloulay,che ha appena assegnato altri 4 riconoscimenti a Padova e la pittura del '300, aidi Bologna, San Miniato e ...I portici di Bologna sono un patrimonio dell'umanità. Il riconoscimento è arrivato dall'Unesco che ha accettato la candidatura alla quale il Comune e la città hanno lavorato per anni. Il titolo è per ...L’Italia ottiene un altro importantissimo riconoscimento dall’Unesco con il Patrimonio dell’Umanità assegnato ai Portici di Bologna. Leggi anche –> Il Parco Nazionale della Maiella diventa Geoparco Un ...