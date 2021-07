Unesco, a Firenze S. Miniato e piazzale Michelangelo diventano patrimonio dell'umanità (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Abbazia di San Miniato, la Chiesa di San Salvatore al Monte, le Rampe, il piazzale Michelangelo, il Giardino delle Rose e quello dell'Iris, diventano patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. L'estensione dell'area del centro storico di Firenze, già contemplata, è stata oggi ratificata dall'Unesco durante la 44esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale svoltasi online da Fuzhou (Cina). "Una giornata storica. Abbiamo ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Abbazia di San, la Chiesa di San Salvatore al Monte, le Rampe, il, il Giardinoe Rose e quello'Iris,mondiale. L'estensione'area del centro storico di, già contemplata, è stata oggi ratificata dall'durante la 44esima sessione del Comitato delmondiale svoltasi online da Fuzhou (Cina). "Una giornata storica. Abbiamo ...

Advertising

DarioNardella : Il complesso di San Miniato, il piazzale di Michelangelo, le Rampe del Poggi e tutto il complesso collinare in riva… - MiC_Italia : #Unesco, il ministro @dariofrance: «Oggi è una giornata davvero speciale per il patrimonio culturale del nostro Pae… - MediasetTgcom24 : Unesco, sei siti di Firenze diventano patrimonio dell'umanità #unesco - gaia_simonetti : RT @DarioNardella: Il complesso di San Miniato, il piazzale di Michelangelo, le Rampe del Poggi e tutto il complesso collinare in riva sini… - ilgattonaccio : RT @AnsaToscana: Unesco: a Firenze entrano S.Miniato e piazzale Michelangelo. Si allarga a collina area patrimonio mondiale dopo il centro… -