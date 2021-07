Undicenne morta per complicazioni da Covid, i genitori "Non siamo 'no vax', vaccinatevi" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio in Spagna, la bambina di 11 anni morta nell'ospedale Di Cristina di Palermo per i postumi di un'infezione da variante Delta da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio in Spagna, la bambina di 11 anninell'ospedale Di Cristina di Palermo per i postumi di un'infezione da variante Delta da ...

Ultime Notizie dalla rete : Undicenne morta Undicenne morta per complicazioni da Covid, i genitori "Non siamo 'no vax', vaccinatevi" Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio in Spagna, la bambina di 11 anni morta nell'ospedale Di Cristina di Palermo per i postumi di un'infezione da variante Delta da Coronavirus . La famiglia non era vaccinata ed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato ...

