Un'azienda ha annunciato di voler introdurre l'obbligo di green pass per i suoi lavoratori da settembre

Il green pass europeo. Il decreto green pass ha definito l'obbligo di certificato verde dal 6 agosto per tutti i tipi di eventi aperti al pubblico e per consumare al chiuso seduti al tavolo in bar e ristoranti ma mancano ancora indicazioni riguardo ai trasporti, alla scuola e al lavoro. Proprio su quest'ultimo punto la polemica si è già infiammata nella società civile e online. E ha travolto la mantovana Sterilgarda, quarta azienda italiana nella produzione di latte, bersagliata da un'ondata di contestazione sui social da parte di "no vax" e "no green pass", che promettono ...

