Una Vita, anticipazioni 29 luglio: Agustina se ne va. Cinta informa Camino che Emilio vuole annullare il matrimonio per colpa sua (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 29 luglio: volete conoscere le storie che vedremo domani? Leggete questo articolo, allora! Una Vita, anticipazioni 29 luglio: Agustina parte con Gloria Dopo aver incontrato nuovamente dopo tanto tempo Gloria e dopo che la ragazza ha tentato il suicidio, Agustina saluta a Acacias e parte con lei per aiutarla e cercare di riparare all’errore di aver ceduto all’ordine del suo ex padrone, il padre naturale, di abbandonarla in un convento. Non rivedremo più l’ex domestica di Genoveva e Felipe? Cinta fa ragionare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una29: volete conoscere le storie che vedremo domani? Leggete questo articolo, allora! Una29parte con Gloria Dopo aver incontrato nuovamente dopo tanto tempo Gloria e dopo che la ragazza ha tentato il suicidio,saluta a Acacias e parte con lei per aiutarla e cercare di riparare all’errore di aver ceduto all’ordine del suo ex padrone, il padre naturale, di abbandonarla in un convento. Non rivedremo più l’ex domestica di Genoveva e Felipe?fa ragionare ...

