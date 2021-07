Una Vita anticipazioni 29 luglio 2021, la partenza di Agustina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella puntata di Una Vita di giovedì 29 luglio 2021 Agustina ormai certa di essere la maggiore responsabile di tutte le sciagure di Gloria, decide di lasciare per sempre il quartiere e di partire insieme alla ragazza per dedicare la sua Vita ad occuparsi di lei. Tutti i suoi amici saranno molto tristi alla notizia dell’imminente partenza, ma decideranno in ogni caso di sostenerla salutandola con affetto. Camino nel frattempo ha un vero e proprio crollo emotivo causato dalle ultime vicissitudini legate alla sua storia con Maite. L’episodio andrà in onda alle ore 14:10 su Canale 5. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella puntata di Unadi giovedì 29ormai certa di essere la maggiore responsabile di tutte le sciagure di Gloria, decide di lasciare per sempre il quartiere e di partire insieme alla ragazza per dedicare la suaad occuparsi di lei. Tutti i suoi amici saranno molto tristi alla notizia dell’imminente, ma decideranno in ogni caso di sostenerla salutandola con affetto. Camino nel frattempo ha un vero e proprio crollo emotivo causato dalle ultime vicissitudini legate alla sua storia con Maite. L’episodio andrà in onda alle ore 14:10 su Canale 5. Dello ...

