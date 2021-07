Una donna è stata aggredita e seviziata con una siringa nell'androne di casa (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - aggredita alle spalle e trascinata in un ripostiglio da un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con il nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con decine di punture di siringa e cosparsa di alcol, mostrandole un accendino e dicendole di voler giocare insieme. È quanto accaduto stamane in un condominio di Montesilvano (Pescara) a una donna di 51 anni che stava uscendo di casa per andare a lavoro. La vittima, a parte il forte trauma, non ha riportato lesioni significative. L'aggressore invece si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto attorno alle 7 del mattino. La 51enne si ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI -alle spalle e trascinata in un ripostiglio da un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con il nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con decine di punture die cosparsa di alcol, mostrandole un accendino e dicendole di voler giocare insieme. È quanto accaduto stamane in un condominio di Montesilvano (Pescara) a unadi 51 anni che stava uscendo diper andare a lavoro. La vittima, a parte il forte trauma, non ha riportato lesioni significative. L'aggressore invece si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto attorno alle 7 del mattino. La 51enne si ...

