Un Posto al Sole, trama 28 luglio 2021: Filippo e Roberto in pericolo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 28 luglio 2021 con tre persone in pericolo di vita a causa di Abbate. Il ritorno di Abbate Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 28 luglio 2021 che fronteggerà un problema molto più serio della crisi di Filippo. Da una parte Marina Giordano ha scoperto tutto in merito ai problemi di lavoro di Fabrizio e anche le bugie che ha raccontato. La donna, vista la sua esperienza in merito, cerca di farlo ragionare e dare consigli su come uscire da questa annosa situazione. Ma Fabrizio non le da ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 28con tre persone indi vita a causa di Abbate. Il ritorno di Abbate Nuova puntata Unaloggi 28che fronteggerà un problema molto più serio della crisi di. Da una parte Marina Giordano ha scoperto tutto in merito ai problemi di lavoro di Fabrizio e anche le bugie che ha raccontato. La donna, vista la sua esperienza in merito, cerca di farlo ragionare e dare consigli su come uscire da questa annosa situazione. Ma Fabrizio non le da ...

Advertising

UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #24esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - svnflowerlwt91 : ma un po' di sole in sto posto no? - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #24esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - Avv_Nannini : @CasaLettori Lui che esce dal polverone nello stupore generale, i gerarchi rabbiosi, ' O sole mio ' suonato al posto dell'inno nazionale. - KAraouzou : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 27/07 ??#twittamiBeautiful 2.392.000 16,37% ??#UnaVita 2.097.000 15,88% ??#BraveAndBeautiful 1.702.000 14… -