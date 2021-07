Un posto al Sole Anticipazioni, Puntate 2-6 Agosto 2021: Torna l’Ex di Fabrizio! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Anticipazioni Un posto al Sole Trama Puntate da lunedì 2 Agosto a venerdì 6 Agosto 2021 e anteprime prossime storyline. In arrivo Giorgia… Anticipazioni Un posto al Sole: una vecchia conoscenza piomba nella vita di Filippo! In arrivo Giorgia, la ex di Fabrizio Rosato. Michele e Silvia sono pronti per partire per Indica, ma c’è chi non vuole assolutamente rinunciare alla Graziani. Patrizio si propone come baby sitter, mentre Samuel incassa una terribile delusione! E’ tempo di ritorni nella soap napoletana! Gli appuntamenti ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 luglio 2021)UnalTramada lunedì 2a venerdì 6e anteprime prossime storyline. In arrivo Giorgia…Unal: una vecchia conoscenza piomba nella vita di Filippo! In arrivo Giorgia, la ex di Fabrizio Rosato. Michele e Silvia sono pronti per partire per Indica, ma c’è chi non vuole assolutamente rinunciare alla Graziani. Patrizio si propone come baby sitter, mentre Samuel incassa una terribile delusione! E’ tempo di ritorni nella soap napoletana! Gli appuntamenti ...

