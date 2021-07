Un manifesto del Movimento Agende Rosse sulla riforma Cartabia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un manifesto firmato dal Movimento delle Agende Rosse fondato da Salvatore Borsellino, attivista e fratello del magistrato Paolo Borsellino, chiama a raccolta la società civile, affinché faccia udire forte e chiara la propria voce in merito alla dibattuta “riforma Cartabia: ingiustizia di forma e di merito”. Si intitola così il documento reso noto oggi: “Abbiamo ritenuto imprescindibile denunciare pubblicamente le criticità di questa riforma e dell’iter scelto per approvarla, e chiamare a una mobilitazione unitaria chiunque voglia dare il suo contributo nell’ambito del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unfirmato daldellefondato da Salvatore Borsellino, attivista e fratello del magistrato Paolo Borsellino, chiama a raccolta la società civile, affinché faccia udire forte e chiara la propria voce in merito alla dibattuta “: ingiustizia di forma e di merito”. Si intitola così il documento reso noto oggi: “Abbiamo ritenuto imprescindibile denunciare pubblicamente le criticità di questae dell’iter scelto per approvarla, e chiamare a una mobilitazione unitaria chiunque voglia dare il suo contributo nell’ambito del ...

