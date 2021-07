Un camion ha travolto un autobus che era fermo per un guasto vicino a Barabanki | nel nord dell’India | ci sono almeno 18 morti e 30 feriti

Advertising

ilpost : Un camion ha travolto un autobus che era fermo per un guasto vicino a Barabanki, nel nord dell’India: ci sono almen… - albertoponissi : @borghi_claudio C’è stato anche un ragazzo di 16 anni che appena vaccinato è stato travolto da un camion nel tornar… - PFerrario : Smottamento tra Nesso e Lezzeno. Camion travolto, salvo il conducente – Corriere di Como - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Incidente mortale vicino al casello autostradale di #Bolzano sud. Un camion ha travolto una moto su una delle rampe de… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Incidente mortale vicino al casello autostradale di #Bolzano sud. Un camion ha travolto una moto su una delle rampe de… -

Ultime Notizie dalla rete : camion travolto

Corriere di Como

A Lezzeno unè statoda tronchi e detriti dopo uno smottamento. Sotto choc ma illeso il 55enne alla guida. A Cernobbio sono tracimati due valletti sopra l'abitato: acqua, fango e ...Alcuni operai erano a bordo, altri stavano dormendo fuori quando il mezzo pesante è statodalche è arrivato da dietro. Almeno 30 le persone ricoverate in gravi condizioni.Il veicolo era fermo sul ciglio della strada per un guasto. Cordoglio in tutto il Paese, il governo prepara risarcimenti ...I passeggeri dell'autobus erano migranti e lavoratori che sono costretti a viaggiare per molti chilometri tutti i giorni.