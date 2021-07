Uk apre a turisti Usa-Ue senza quarantena, in Germania è "4° ondata" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industria turistica, e malgrado le contestazioni dell’opposizione laburista: ancora preoccupata dalla diffusione dei contagi Delta malgrado il calo dell’ultima settimana. In termini di reciprocità i 2 vaccini ricevuti nel Regno Unito garantiscono già l’esenzione alla quarantena in 19 Paesi Ue, ma non ancora in Italia salvo limitate eccezioni. Finora la quarantena era stata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Niente piùprecauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo Tory britannico di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industriaca, e malgrado le contestazioni dell’opposizione laburista: ancora preoccupata dalla diffusione dei contagi Delta malgrado il calo dell’ultima settimana. In termini di reciprocità i 2 vaccini ricevuti nel Regno Unito garantiscono già l’esenzione allain 19 Paesi Ue, ma non ancora in Italia salvo limitate eccezioni. Finora laera stata ...

Ultime Notizie dalla rete : apre turisti Turismo, dallo Ionio all'Adriatico è boom di giovani: le sfide aperte ... la mancata riapertura delle discoteche apre un nuovo fronte: l'affollamento nel centro urbano fino a tarda notte, considerata - si diceva - la giovane età dei turisti che scelgono la città bella. Q ...

Gli eventi al Parco Archeologico di Marsala Dopo aver restituito alla città il Viale Piave, il Parco archeologico si apre ancora di più alla ... nonostante il Parco sia interno alla città, viene percepito come luogo destinato ai turisti. ...

La Croazia apre ai turisti stranieri come destinazione sicura Quotidiano di Sicilia Orto botanico Collemaggio, pubblicato il bando per la gestione Pubblicato il bando per la gestione dell’Orto Botanico di Collemaggio in L’Aquila. È stato pubblicato, sul portale internet della Provincia dell’Aquila, il bando per l’affidamento in concessione dell’ ...

Apre le auto e rompe un finestrino per rubare abiti costosi: arrestato 50enne cileno Cercava di rubare all'interno delle auto dei clienti del Fidenza Village, utilizzando un dispositivo elettronico, un Jammer, con il quale cercava di - ParmaPress24 ...

